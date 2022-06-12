Власти Донецка сообщили о теракте у здания МВД в Мелитополе

Замглавы ГУ МВД Алексей Селиванов сообщил в Telegram, что члены украинских формирований совершили теракт у здания МВД в Мелитополе, в результате пострадали два человека.

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Селиванов рассказал, что взрывное устройство находилось в мусорном баке у помещения ГУ МВД. По его информации, сотрудники управления не пострадали, мужчина был ранен в спину, а пострадавшую девушку доставили в больницу.

Кроме того, стало известно, что при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка погиб мирный житель. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале, в районе дома по улице Кирова погиб 50-летний мужчина. Также было повреждено остекление окон в домах на этой улице Кирова и по улице Бойченко, а в Куйбышевском районе снарядами ВФУ был поврежден газопровод.