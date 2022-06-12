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36 минут назад

В Петербурге загорелся завод «Красный треугольник»

Елена Прошина

На набережной Обводного канала в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга загорелось одноэтажное здание завода «Красный треугольник». Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Об этом пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило 12 июня в 16 часов 18 минут. Пожару присвоен второй ранг сложности. Для его ликвидации задействованы 45 сотрудников МЧС РФ и 9 единиц спецтехники.

Возгорания на территории бывшего предприятия происходят часто. Пожарные приезжают «как по расписанию». В частности, 3 июня им пришлось тушить мусор на четвертом этаже заброшенного здания, напоминает «Фонтанка».

По данным издания, сведения о пострадавших пока не поступали.

История завода «Красный треугольник» началась в 1860 году. В течение многих лет он производил галоши, а также другую резиновую продукцию. В 90-е годы прошлого века предприятие обанкротилось, многие здания были заброшены, уточняет издание Fiesta.ru.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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