В Петербурге загорелся завод «Красный треугольник»

На набережной Обводного канала в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга загорелось одноэтажное здание завода «Красный треугольник». Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Об этом пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило 12 июня в 16 часов 18 минут. Пожару присвоен второй ранг сложности. Для его ликвидации задействованы 45 сотрудников МЧС РФ и 9 единиц спецтехники.

Возгорания на территории бывшего предприятия происходят часто. Пожарные приезжают «как по расписанию». В частности, 3 июня им пришлось тушить мусор на четвертом этаже заброшенного здания, напоминает «Фонтанка».

По данным издания, сведения о пострадавших пока не поступали.