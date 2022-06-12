На затонувшем пароме «Эстония» обнаружена утечка топлива

Легкий топливный мазут вытекает из обломков затонувшего в 1994 году парома Estonia. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание Rus.Postimees.

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По данным издания, утечку заметили специалисты Морской охраны Западной Финляндии. Они подчеркнули, что ранее из обломков парома вытекало значительно меньшее количество мазута. Объемы существенно увеличились лишь в последнее время.

Отмечается, что если опасная течь не исчезнет, соответствующие службы примут меры для ее устранения. Но им будет нелегко справиться с этой проблемой, так как легкий мазут очень быстро растворяется в морской воде.