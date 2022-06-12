На затонувшем пароме «Эстония» обнаружена утечка топлива

Легкий топливный мазут вытекает из обломков затонувшего в 1994 году парома Estonia. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание Rus.Postimees.
По данным издания, утечку заметили специалисты Морской охраны Западной Финляндии. Они подчеркнули, что ранее из обломков парома вытекало значительно меньшее количество мазута. Объемы существенно увеличились лишь в последнее время.
Отмечается, что если опасная течь не исчезнет, соответствующие службы примут меры для ее устранения. Но им будет нелегко справиться с этой проблемой, так как легкий мазут очень быстро растворяется в морской воде.
Напомним, паром затонул в ночь на 28 сентября 1994 года во время рейса Таллин-Стокгольм. На борту судна находились 989 пассажиров и членов экипажа. Удалось спасти только 138 человек.