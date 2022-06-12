В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

На затонувшем пароме «Эстония» обнаружена утечка топлива

Елена Прошина

Легкий топливный мазут вытекает из обломков затонувшего в 1994 году парома Estonia. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание Rus.Postimees.

На затонувшем пароме «Эстония» обнаружена утечка топлива
Фото: ReutersReuters

По данным издания, утечку заметили специалисты Морской охраны Западной Финляндии. Они подчеркнули, что ранее из обломков парома вытекало значительно меньшее количество мазута. Объемы существенно увеличились лишь в последнее время.

Отмечается, что если опасная течь не исчезнет, соответствующие службы примут меры для ее устранения. Но им будет нелегко справиться с этой проблемой, так как легкий мазут очень быстро растворяется в морской воде.

Напомним, паром затонул в ночь на 28 сентября 1994 года во время рейса Таллин-Стокгольм. На борту судна находились 989 пассажиров и членов экипажа. Удалось спасти только 138 человек.

Происшествия,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители