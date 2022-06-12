Несколько человек пострадали во время файер-шоу под Воронежем

В Воронежской области на файер-шоу в толпу отлетела горящая веревка. Ожоги получили четверо взрослых и ребенок. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на представителя областного департамента здравоохранения.

«Получили ожоги пятеро человек, в том числе один ребенок. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести», - сообщила она.

Ребенка отвезли в областную детскую больницу. Взрослым госпитализация не потребовалась, им оказали медицинскую помощь на месте.

Инцидент произошел накануне в Каширском районе Воронежской области во время праздничных мероприятий.

Жители района пишут в соцсетях, что на празднике демонстрировали огненное шоу. В сторону зрителей отлетела горящая веревка, которой жонглировал один из выступавших.

Полиция начала проверку.