На борту российского самолета внезапно умер пассажир

На борту лайнера, летевшего из Сочи в Ижевск, внезапно умер пассажир. Об инциденте сообщает Центральное МСУ на транспорте СК России.
«По предварительной информации 12 июня на борту рейса "Сочи - Ижевск" скончался мужчина 1955 г.р.», - сказано в сообщении.
Сейчас в Ижевске выясняются обстоятельства внезапной смерти пассажира. Центральным межрегиональным следственным управлением (МСУ) на транспорте начата проверка.
Ранее лайнер авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Калининград, сел в Санкт-Петербурге из-за ухудшения самочувствия пассажира.