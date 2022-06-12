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38 минут назад

На борту российского самолета внезапно умер пассажир

Майк Габриелян

На борту лайнера, летевшего из Сочи в Ижевск, внезапно умер пассажир. Об инциденте сообщает Центральное МСУ на транспорте СК России.

На борту российского самолета внезапно умер пассажир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По предварительной информации 12 июня на борту рейса "Сочи - Ижевск" скончался мужчина 1955 г.р.», - сказано в сообщении.

Сейчас в Ижевске выясняются обстоятельства внезапной смерти пассажира. Центральным межрегиональным следственным управлением (МСУ) на транспорте начата проверка.

Ранее лайнер авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Калининград, сел в Санкт-Петербурге из-за ухудшения самочувствия пассажира.

Происшествия,Следственный комитет,Авиакомпания "Победа",
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