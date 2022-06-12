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28 минут назад

Россиян предупредили об опасных схемах «медицинского» мошенничества

Майк Габриелян

Названы способы «медицинского» мошенничества в России. О них рассказала медицинский адвокат Ирина Гриценко, сообщает «Прайм».

Россиян предупредили об опасных схемах «медицинского» мошенничества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, многие россияне получали звонки на свои телефоны от различных клиник с предложениями "бесплатного обследования". Часто это предложение является ловушкой, с целью обогатиться за счет клиента.

«После приема получают план лечения, содержащий медицинские услуги, которые могут быть не показаны», — рассказала Гриценко.

Другой разновидностью мошенничества является навязывание платных медицинских услуг в государственных медучреждениях.

«Часто указывают на то, что такие виды медицинской помощи, как медицинская реабилитация, паллиативная помощь, различные виды диализа, экстракорпоральное оплодотворение не входят в программу ОМС. Это неверно, все эти виды медицинской помощи оказываются населению по программе ОМС», — заявила юрист.

Она отметила, что в законе прописаны и сроки оказания плановой медицинской помощи. Проведение компьютерной томографии, рентгенографические исследования должны быть предоставлены в течение 14 дней. Специализированная медпомощь — в течение 30 дней с момента выдачи направления на госпитализацию.

Эксперт объяснил, куда жаловаться на телефонных мошенников

Иногда пациентов просят сдать некоторые анализы повторно, несмотря на то, что у них есть результаты из других клиник. В этом случае надо насторожиться – не исключено, что речь идет о финансовой заинтересованности медика.

Надо помнить, что в коммерческих клиниках зачастую навязывают много ненужных анализов и исследований, чтобы получить «максимальный чек».

Нельзя оплачивать медицинские услуги переводом на личную банковскую карту врача .Также надо остерегаться предоставления любых медицинских услуг на дому.

Происшествия,Ирина Гриценко,
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