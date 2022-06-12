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49 минут назад

Москвич пострадал от взрыва самогонного аппарата в квартире

Мослентаиещё 3

Москвич пострадал от взрыва самогонного аппарата в квартире на востоке столице. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщает ТАСС.

Москвич пострадал от взрыва самогонного аппарата в квартире
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.comMaksim Konstantinov / Globallookpress.com

По информации источника, инцидент произошел в шестиэтажном доме на улице Буженинова. В одной из квартир взорвался самогонный аппарат, в результате чего разбилось стекло. Хозяин квартиры получил ожоги и незначительные раны, его осматривают врачи. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Главное управление МЧС по Москве в разговоре с «Мослентой» уточнило, что пожара во время происшествия не возникло. «Возгорания не было», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее в квартире на юге Москвы взорвался аккумулятор электросамоката, в результате чего разгорелся пожар. Пострадавший мужчина попал в больницу.

Происшествия,МЧС России,
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