Москвич пострадал от взрыва самогонного аппарата в квартире на востоке столице. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщает ТАСС.

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По информации источника, инцидент произошел в шестиэтажном доме на улице Буженинова. В одной из квартир взорвался самогонный аппарат, в результате чего разбилось стекло. Хозяин квартиры получил ожоги и незначительные раны, его осматривают врачи. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Главное управление МЧС по Москве в разговоре с «Мослентой» уточнило, что пожара во время происшествия не возникло. «Возгорания не было», — заявили в пресс-службе ведомства.