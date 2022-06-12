Чиновник генштаба ВСУ устроил стрельбу в Киеве

Начальник одного из управлений Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) отстранен от исполнения обязанностей после инцидента со стрельбой во дворе спального района Киева. Об этом в воскресенье заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
"По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба ВСУ - руководитель одного из управлений - совершило действия, имеющие признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения, - написал он на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской). - Когда человек на военной должности, имея погоны, одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы".
При этом из заявления Резникова следует, что стрельба произошла в присутствии детей.
"Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий чиновника была угроза наступления тяжелых последствий, а именно риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания", - указал он.
По его словам, комиссию по служебному расследованию возглавил заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, на время расследования виновника инцидента отстранили от исполнения служебных обязанностей. Резников добавил, что проинформирует о результатах, когда завершится расследование.