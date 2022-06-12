Чиновник генштаба ВСУ устроил стрельбу в Киеве

"По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба ВСУ - руководитель одного из управлений - совершило действия, имеющие признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения, - написал он на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской). - Когда человек на военной должности, имея погоны, одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы".