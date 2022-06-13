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45 минут назад

Слон затоптал женщину и напал на ее тело во время похорон

Lenta.ruиещё 3

В восточном штате Одиша, Индия, слон насмерть затоптал 70-летнюю женщину по имени Майя Мурму, а после напал на ее тело во время похорон. Об этом сообщает New York Post.

Слон затоптал женщину и напал на ее тело во время похорон
Фото: ReutersReuters

По сообщению полиции, животное сбежало из заповедника дикой природы Далма, который расположен в соседнем штате. Мурму набирала воду из колодца, когда слон налетел на нее. Зверь растоптал женщину, она скончалась от полученных травм в ближайшей больнице.

Во время похорон семья Мурму совершала индуистские религиозные обряды, и перед тем, как зажечь погребальный костер, слон появился вновь. Он схватил труп, подбросил его в воздух и убежал. После этого семья продолжила погребальную церемонию, слон больше не возвращался.

Ранее сообщалось, что группа косаток, также известных как киты-убийцы, среди ночи напала на десятиметровую парусную яхту недалеко от испанского курорта Барбате. Обеспокоенные моряки срочно обратились в службу спасения, однако косатки успели протаранить судно.

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