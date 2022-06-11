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30 минут назад

Названа предварительная причина инцидента с легкомоторным самолетом в Самаре

ТАСС

Транспортная прокуратура назвала ошибку пилота предварительной причиной инцидента с легкомоторным самолетом в Самаре. Об этом сообщил заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Виталий Лещенко на видео, опубликованном в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

Названа предварительная причина ЧП с самолетом в Самаре
Фото: ТАССТАСС

"Предварительная причина транспортного происшествия - ошибка пилота. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - сообщил Лещенко на видео с места происшествия.

В субботу легкомоторный самолет, по предварительной информации, попытался взлететь, но не смог и перевернулся при приводнении. Самолет получил повреждения, погибших нет. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с произошедшим. Отмечалось, что незарегистрированный легкомоторный самолет приводнился на воду в Грязном затоне вблизи Самары.

Раскрыты подробности о перевернувшемся в Самаре самолете

По данным пресс-службы ГУ МЧС по области, самолет был самодельным.

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