Названа предварительная причина ЧП с самолетом в Самаре

Транспортная прокуратура назвала ошибку пилота предварительной причиной инцидента с легкомоторным самолетом в Самаре . Об этом сообщил заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Виталий Лещенко на видео, опубликованном в Telegram -канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"Предварительная причина транспортного происшествия - ошибка пилота. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - сообщил Лещенко на видео с места происшествия.

В субботу легкомоторный самолет, по предварительной информации, попытался взлететь, но не смог и перевернулся при приводнении. Самолет получил повреждения, погибших нет. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с произошедшим. Отмечалось, что незарегистрированный легкомоторный самолет приводнился на воду в Грязном затоне вблизи Самары.