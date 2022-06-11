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28 минут назад

В Ленинградской области в жилом доме произошел взрыв бытового газа

ТАСС

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в поселке Русско-Высоцкое в Ленинградской области, хозяин квартиры госпитализирован. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Взрыв раздался в жилом доме под Петербургом
Фото: ТАССТАСС

"В жилом доме в поселке Русско-Высоцкое произошел взрыв бытового газа, вызвавший повреждения бетонных конструкций. Хозяин квартиры госпитализирован. Из дома эвакуирован 21 человек", - говорится в сообщении.

По словам Дрозденко, на месте работают спасатели. Восстановление строительных конструкций жилого дома будет профинансировано из резервного фонда правительства Ленинградской области.

В районе химкомбината в Донецкой области прогремел взрыв

В пресс-службе администрации региона сообщили, что в ближайшее время в поселке Русско-Высоцкое состоится заседание районной комиссии по ЧС, на котором будет принято решение о возможности возвращения жителей в квартиры дома, где произошел взрыв бытового газа.

Происшествия,Александр Дрозденко,
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