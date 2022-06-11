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33 минуты назад

Адвокат Виктора Бута назвал "самый честный" вариант его обмена

Газета.Ru

Честнее всего было бы обменять находящегося в тюрьме США российского предпринимателя Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом заявил адвокат Бута Стив Зиссу, сообщает РБК.

Адвокат Виктора Бута назвал "самый честный" вариант его обмена
Фото: ТАССТАСС

"Ее преступление менее тяжкое по сравнению с [делом Пола] Уилана, которого обвиняют в шпионаже", — отметил адвокат, добавляя, что Бут отбывает наказание в американской тюрьме дольше, чем Грайнер, Уилан и Тревор Рид (осужден в России за насилие против полицейского).

По его словам, срок российского предпринимателя должен подойти к концу через пять или шесть лет.

"В чем смысл держать его еще, если [США] рискуют ничего не получить взамен? Эта логика не чужда и правительству США", - добавил Зисс.

Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.

СМИ сообщали о том, что россиянина могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая обвиняется в России в контрабанде наркотиков.

Происшествия,В мире,Тревор Рид,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,
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