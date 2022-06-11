В районе химкомбината в Донецкой области прогремел взрыв

В районе химкомбината «Коксохим» в Авдеевке Донецкой области прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас над химкомбинатом поднимается грибовидное облако. Оно видно из Донецка .

Ранее советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что вооруженные силы республики уничтожили под Авдеевкой несколько батарей дальнобойных гаубиц M-777, переданных Украине Вашингтоном. Он заметил, что «артиллерийские дуэли» в рамках спецоперации идут круглосуточно. По его словам, силы ДНР отвечают на огонь и достаточно результативно уничтожают артиллерийские установки и установки залпового огня.