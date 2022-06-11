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23 минуты назад

В районе химкомбината в Донецкой области прогремел взрыв

Lenta.ru

В районе химкомбината «Коксохим» в Авдеевке Донецкой области прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

В районе химкомбината в Донецкой области прогремел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас над химкомбинатом поднимается грибовидное облако. Оно видно из Донецка.

Авдеевка находится под контролем украинских войск.

ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом

Ранее советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что вооруженные силы республики уничтожили под Авдеевкой несколько батарей дальнобойных гаубиц M-777, переданных Украине Вашингтоном. Он заметил, что «артиллерийские дуэли» в рамках спецоперации идут круглосуточно. По его словам, силы ДНР отвечают на огонь и достаточно результативно уничтожают артиллерийские установки и установки залпового огня.

Происшествия,Ян Гагин,Верховный суд,
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