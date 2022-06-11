В районе химкомбината в Донецкой области прогремел взрыв

В районе химкомбината «Коксохим» в Авдеевке Донецкой области прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.
Сейчас над химкомбинатом поднимается грибовидное облако. Оно видно из Донецка.
Авдеевка находится под контролем украинских войск.
Ранее советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что вооруженные силы республики уничтожили под Авдеевкой несколько батарей дальнобойных гаубиц M-777, переданных Украине Вашингтоном. Он заметил, что «артиллерийские дуэли» в рамках спецоперации идут круглосуточно. По его словам, силы ДНР отвечают на огонь и достаточно результативно уничтожают артиллерийские установки и установки залпового огня.