В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
31 минуту назад

Раскрыты подробности о перевернувшемся в Самаре самолете

Майк Габриелян

Легкомоторный самолет, перевернувшийся при попытке взлета в Самаре, был самодельным. В момент происшествия он проходил летные испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Самарской области.

Раскрыты подробности о перевернувшемся в Самаре самолете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в Октябрьском районе Самары. В затоне Грязный на Волге опрокинулся легкий гидросамолет. Им управлял пилот 1968 года рождения.

«В результате происшествия погибших и пострадавших нет», - заявили в МЧС.

Там отметили. что самолет самодельный, он перевернулся, когда пилот проводил летные испытания.

Самолет из Москвы вынужденно сел в Красноярске

Следователи начали проверку инцидента. По их данным самолет Ra 3207G опрокинулся днем 11 июня.

Ранее в Китае один человек погиб и двое получили ранения после падения истребителя ВВС на жилой дом.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители