Раскрыты подробности о перевернувшемся в Самаре самолете

Легкомоторный самолет, перевернувшийся при попытке взлета в Самаре, был самодельным. В момент происшествия он проходил летные испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошел в Октябрьском районе Самары. В затоне Грязный на Волге опрокинулся легкий гидросамолет. Им управлял пилот 1968 года рождения.

«В результате происшествия погибших и пострадавших нет», - заявили в МЧС.

Там отметили. что самолет самодельный, он перевернулся, когда пилот проводил летные испытания.

Следователи начали проверку инцидента. По их данным самолет Ra 3207G опрокинулся днем 11 июня.