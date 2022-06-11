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7 минут назад

В Москве мужчина на самокате наехал на женщину и украл у нее рюкзак

Газета.Ru

В Москве мужчина на самокате сбил женщину и украл нее рюкзак, а также дорогой телефон. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

В Москве мужчина на самокате сбил женщину и украл у нее рюкзак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 10 июня на улице Ташкентской. Мужчина на самокате сбил женщину, а после она обнаружила, что из кармана у нее пропал телефон стоимостью 40 тыс. рублей, а также рюкзак, в котором находились документы, зонт, духи и ключи.

Также сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Ранее в Саратовской области подросток на самокате покалечил 5-летнюю девочку. Врачи диагностировали у нее перелом затылочной кости. Родители обратились в правоохранительные органы.

В Санкт-Петербурге водитель внедорожника решил сам разобраться с владельцем электросамоката, который устроил небольшое ДТП, врезавшись в него. Он достал из багажника кувалду и несколько раз с размаху ударил по двухколесному транспорту.

Согласно опросу, который провел сервис Superjob, более чем половина жителей России выступает за введение ограничений для водителей самокатов, в том числе электрических.

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