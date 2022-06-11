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32 минуты назад

Появилось видео смертельной аварии на Троицком мосту в Петербурге

Александр Кузьмин

В ДТП погибла молодая девушка, еще двое находятся в реанимации. За рулем арендного авто находился пьяный 20-летний водитель.

Видео оказалось в распоряжении портала 78.

На кадрах видно, как водитель иномарки разогнался до внушительной скорости и не справился с управлением. В результате маневра машину занесло в сторону девушки пешехода. От силы удара ее выбросило с набережной в Неву.

У неё зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом плеча, открытый перелом левой голени, открытые раны предплечья, открытая рана бедра, шок I степени. Сейчас она находится в реанимации.

Происшествия,Видео,
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