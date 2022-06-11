Появилось видео смертельной аварии на Троицком мосту в Петербурге

В ДТП погибла молодая девушка, еще двое находятся в реанимации. За рулем арендного авто находился пьяный 20-летний водитель.

На кадрах видно, как водитель иномарки разогнался до внушительной скорости и не справился с управлением. В результате маневра машину занесло в сторону девушки пешехода. От силы удара ее выбросило с набережной в Неву.