В Петербурге подросток подозревается в изнасиловании маленьких девочек

Ученик седьмого класса из Санкт-Петербурга подозревается в изнасиловании двух девочек в возрасте шести и семи лет. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

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Два дня назад мать двух девочек заявила в полицию. Нападение произошло в Невском районе Санкт-Петербурга, на детской площадке улице Коллонтай около семи часов вечера. Уже ближе к ночи обе сестры были доставлены в больницу. У них диагностировали травмы половых органов. После оказания помощи девочкам медики разрешили забрать девочек домой.