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42 минуты назад

Российского семиклассника заподозрили в изнасиловании девочек в Петербурге

Lenta.ru

Ученик седьмого класса из Санкт-Петербурга подозревается в изнасиловании двух девочек в возрасте шести и семи лет. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

В Петербурге подросток подозревается в изнасиловании маленьких девочек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Два дня назад мать двух девочек заявила в полицию. Нападение произошло в Невском районе Санкт-Петербурга, на детской площадке улице Коллонтай около семи часов вечера. Уже ближе к ночи обе сестры были доставлены в больницу. У них диагностировали травмы половых органов. После оказания помощи девочкам медики разрешили забрать девочек домой.

Подозреваемый оказался 14-летним учеником школы-интерната, проживающим в девятиэтажном доме по улице Белышева. Дом находится в получасе ходьбы от детской площадки, где произошло изнасилование. Сейчас Следственный комитет России возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (132 УК). Подросток находится под подпиской о невыезде.

Происшествия,Следственный комитет,
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