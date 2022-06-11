СК РФ: боевики "Азова" использовали мариупольцев в качестве живого щита

Боевики националистического батальона "Азов" запугивали жителей Мариуполя и использовали их в качестве живого щита, размещая их в том числе в подвалах жилых домов, откуда вели стрельбу. Как сообщили ТАСС российские следователи, уже допрошено более 2 тысяч мариупольцев, все они признаны потерпевшими по делу о применении запрещенных методов ведения войны.

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"Украинские военнослужащие и националисты "Азова", позиционировавшие себя как защитники Мариуполя, прикрывались мирным населением, использовали их как живой щит, целенаправленно занимали позиции в жилых домах, детских садах, школах, размещали тяжелое вооружение и вели оттуда огонь для того, чтобы спровоцировать стрельбу по данным объектам, обвинив потом вооруженные силы ДНР и России в обстрелах", - рассказал ТАСС следователь СК РФ в субботу.

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Сотрудники Следственного комитета РФ работают на территории Мариуполя с конца апреля и ежедневно к ним обращаются местные жители.

"Допрошено более 2 тыс. человек. Потерпевшими признаны все мариупольцы, в отношении которых были совершены противоправные действия. Очень много свидетельств о целенаправленном расстреле боевиками "Азова" жилых квартир, домов из стрелкового оружия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такие обстрелы велись до тех пор, пока все не загорится.

"В ходе допросов потерпевшие сообщили, что с середины марта 2022 года военнослужащие батальона "Азов" запрещали им выходить из подвалов, угрожая в противном случае убийством либо тем, что заминированы выходы. Людей там удерживали более нескольких суток, а сами боевики находились на 7-8 этажах, откуда вели огонь или корректировали свои подразделения, которые вели артиллерийский обстрел позиций российских военнослужащих", - рассказал следователь СК.

По его словам, такую информацию сообщают многие потерпевшие, что говорит о безусловных доказательствах применения Украиной запрещенных методов войны и совершения преступлений в отношении мирного населения. Следователи также проверяют информацию о том, что боевики угрожали мариупольцам расправой.

"Очевидцы говорят, что людей забирали и увозили в неизвестном направлении. Некоторые до сих пор не могут понять, где находятся их родственники. Также многие сообщали, что они не покинули город, так как бойцы "Азова" утверждали, что зеленого коридора нет, выезжать нельзя, а при попытке выехать из Мариуполя люди попадали под минометный обстрел со стороны националистов и военнослужащих ВСУ", - сообщил следователь.

Мирные жители покидали город, маркируя машины белыми ленточками, надписями "дети", "люди", но когда они проезжали блокпост "Азова", по свидетельствам потерпевших, им в спину стреляли как из стрелкового оружия, так и из минометного.

"Все такие факты фиксируются и в дальнейшем служат основанием для возбуждения уголовных дел в отношении конкретных лиц при их установлении, а также в отношении группы лиц, которые отдавали приказы по подобным незаконным действиям", - подчеркнул следователь.