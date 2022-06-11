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28 минут назад

В Иркутской области дети отравились таблеткой для моли и растворителем для краски

Газета.Ru

В Иркутской области прокуратура организовала проверку после отравления двоих малолетних детей химикатами. Об этом сообщает пресс-служба прокураторы региона.

В Иркутской области двое малолетних детей отравились химикатами
Фото: 

Инциденты произошли 9 июня 2022 года в Бодайбо. По данным ведомства, в этот день с химическим отравлением было госпитализировано двое детей из разных семей.

В дневное время один из мальчиков остался без присмотра взрослых и съел отраву для моли. Вечером того же дня трехлетний ребенок на другом конце города выпил растворитель для краски.

В настоящий момент дети находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь. Прокуратура города организовала проверку исполнения законодательства о профилактике семейного благополучия.

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