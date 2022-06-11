В Иркутской области двое малолетних детей отравились химикатами

В Иркутской области прокуратура организовала проверку после отравления двоих малолетних детей химикатами. Об этом сообщает пресс-служба прокураторы региона.

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Инциденты произошли 9 июня 2022 года в Бодайбо. По данным ведомства, в этот день с химическим отравлением было госпитализировано двое детей из разных семей.

В дневное время один из мальчиков остался без присмотра взрослых и съел отраву для моли. Вечером того же дня трехлетний ребенок на другом конце города выпил растворитель для краски.