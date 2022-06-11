Сотни украинских боевиков заблокированы на заводе "Азот"

Около 300-400 украинских боевиков заблокированы на заводе "Азот" в Северодонецке. Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канале посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник .

"На "Азоте" сейчас заблокированы около 300-400 украинских боевиков. Они концентрируются возле первой проходной химкомбината", - написал он.

"С боевиками налажен контакт, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан с территории завода. Украинским формированиям будут гарантированы жизнь и адекватное отношение в соответствии с международными требованиями, если они выпустят заложников, а сами прекратят сопротивление и сдадутся в плен без каких-либо условий", - написал он.