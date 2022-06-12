Родственники таксиста убили его обидчика в больнице Владикавказа

Сотрудники полиции задержали двух родственников таксиста во Владикавказе по подозрению в убийстве в больнице пассажира, ранившего водителя такси в ходе бытового конфликта. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе республиканского МВД.

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В главке отметили, что, предварительно, вечером 11 июня между водителем и пассажиром такси произошел бытовой конфликт, который завершился потасовкой. Оба участника получили различные травмы и были доставлены в больницу Владикавказа. В дальнейшем туда прибыли родственники водителя такси. Они напали на второго участника происшествия, причинив мужчине 1986 года рождения ранения различной степени тяжести.

"Сотрудниками полиции двое злоумышленников были обезврежены и доставлены в отдел полиции №1 УМВД по городу Владикавказ. Несмотря на реанимационные мероприятия, проведенные медицинскими работниками, пострадавший от полученных травм скончался", - сказали в пресс-службе.