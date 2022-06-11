В Москве у королевы красоты нашли полкило наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов нашли свыше 500 грамм мефедрона у модели и обладательницы титула «Вице-мисс Дубай – 2019» Кристины Духиной, сообщает «Московский комсомолец».

Фото: соцсети Кристины Духиной соцсети Кристины Духиной

Её задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

При задержании девушки 9 июня у неё обнаружили 3 грамма мефедрона. Оперативники решили провести обыск, и в квартире Духиной нашли основную часть наркотических средств.

Недалеко от «Москва-Сити», в 1-м Красногвардейском проезде, в ходе обыска по месту жительства Кристины Духиной правоохранители обнаружили и изъяли почти 512 граммов мефедрона. Наркотик был подготовлен для дальнейшего сбыта. Женщина задержана.

Заведено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 УК РФ. Духиной может грозить до 20 лет лишения свободы.