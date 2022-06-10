В Петербурге на воспитательницу детсада завели уголовное дело после травмирования ребенка

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) на воспитательницу детского сада, которая не уследила за пятилетней девочкой на детской площадке. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

Фото: Jens Buttner/Global Look Press Jens Buttner/Global Look Press

8 июня во время игры во дворе на территории образовательного учреждения, пятилетняя девочка с высоты полутора метров упала на деревянную часть игрового снаряда. Ребенок получил травмы различной степени тяжести и сейчас находится в больнице под присмотром врачей.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося и решают вопрос об избрании в отношении воспитательницы меры пресечения.