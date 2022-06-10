Губернатор Севастополя объяснил срабатывание системы ПВО

Срабатывание систем противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Севастополем было тренировочным. Об этом заявил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Telegram -канале.

«Родной город под надежной защитой: отработка по целям на низкой высоте с одного из кораблей Черноморского флота прошла успешно», — рассказал он.

О срабатывании систем ПВО в небе над городом сообщил вечером 10 июня корреспондент ТАСС. По его словам, след от заряда ПВО, а также облако от объекта, которое оно поразило, виднелось над южной частью Севастополя в районе Карантинной и Песочной бухт.