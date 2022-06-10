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25 минут назад

Власти Севастополя объяснили срабатывание системы ПВО

Lenta.ru

Срабатывание систем противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Севастополем было тренировочным. Об этом заявил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

Губернатор Севастополя объяснил срабатывание системы ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Родной город под надежной защитой: отработка по целям на низкой высоте с одного из кораблей Черноморского флота прошла успешно», — рассказал он.

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О срабатывании систем ПВО в небе над городом сообщил вечером 10 июня корреспондент ТАСС. По его словам, след от заряда ПВО, а также облако от объекта, которое оно поразило, виднелось над южной частью Севастополя в районе Карантинной и Песочной бухт.

Ранее губернатор Крыма Сергей Аксенов продлил желтый уровень террористической опасности в регионе. Он уточнил, что подобные меры будут действовать до 25 июня в приграничных районах.

Происшествия,Михаил Развозжаев,Сергей Аксенов,
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