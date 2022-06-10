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56 минут назад

СМИ: в Москве у королевы красоты нашли полкило наркотиков

Секрет Фирмыиещё 3

Полицейские обнаружили у российской модели, главы модельного агентства Black Sea Models Кристины Духиной, более 500 граммов мефедрона. «Вице-мисс Дубай — 2019» 9 июня задержали возле «Москва-Сити» с пятью пакетиками запрещённых веществ. Осмотрев апартаменты 34-летней модели, силовики обнаружили ещё 12 упаковок. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В Москве у королевы красоты нашли полкило наркотиков
Фото: соцсети Кристины Духинойсоцсети Кристины Духиной

На Духину завели уголовное дело — силовики подозревают, что девушка планировала продать вещество. Крупный размер партии наркотиков может привести к серьёзному сроку — если суд признает модель виновной, то ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Кристина Духина в 2019 году завоевала титул вице-мисс в Дубае, а год спустя получила гран-при в конкурсе красоты «Мисс Федерация» и звание супермодели года по мнению журнала Caprise. Модель работает директором крымского модельного агентства Black Sea Models и воспитывает двоих детей. В одном из интервью Духина рассказывала, что добиться успеха ей помогли амбициозность, здоровая самокритичность и высокая трудоспособность. А работа модели, по её словам, помогает закалить характер.

Ранее «Секрет» писал, как бодипозитивная модель Юлия Рыбакова украла 105 млн рублей. На эти деньги она купила квартиру в Москве на Кутузовском проспекте и Mercedes. Фото: соцсети Кристины Духиной

Происшествия,Юлий Рыбаков,
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