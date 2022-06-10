В Москве спасатели вытащили тонувшего из Химкинского водохранилища

«Днем 10 июня во время патрулирования акватории Химкинского водохранилища дежурная смена поисково-спасательной станции «Центральная» получила информацию от спасателей пляжа «Северное Тушино» о тонущем человеке. Спасатели направились к месту происшествия. В 200 м от берега, на судовом ходу, специалисты подняли из воды едва держащегося на поверхности мужчину. Пострадавшего 1990 года рождения доставили на поисково-спасательную станцию, отогрели и напоили горячим чаем. В медицинской помощи он не нуждался», - говорится в сообщении.