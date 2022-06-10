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14 минут назад

Московские спасатели вытащили тонувшего мужчину из Химкинского водохранилища

Агентство «Москва»

Сотрудники поисково-спасательной станции «Центральная» оказали помощь мужчине, который тонул в Химкинском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В Москве спасатели вытащили тонувшего из Химкинского водохранилища
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Днем 10 июня во время патрулирования акватории Химкинского водохранилища дежурная смена поисково-спасательной станции «Центральная» получила информацию от спасателей пляжа «Северное Тушино» о тонущем человеке. Спасатели направились к месту происшествия. В 200 м от берега, на судовом ходу, специалисты подняли из воды едва держащегося на поверхности мужчину. Пострадавшего 1990 года рождения доставили на поисково-спасательную станцию, отогрели и напоили горячим чаем. В медицинской помощи он не нуждался», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пловец, работавший на одной из близлежащих строек, решил искупаться во время обеденного перерыва.

«Заплыв на глубину, он понял, что сил на обратный путь не осталось. Он начал кричать, надеясь, что его услышат на берегу, и ему повезло. После профилактической беседы мужчина вернулся на работу», - добавили в пресс-службе.

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