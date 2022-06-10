«Не было необходимости воровать». В чем подозревают Олега Митволя

Олег Митволь, бывший замглавы Росприроднадзора, подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия он похитил 900 млн руб. при работе над строительством метрополитена в Красноярске. Экс-чиновника задержали в аэропорту Внуково, когда он пытался улететь на отдых в Турцию, рассказала его помощница.

Фото: ТАСС ТАСС

Бывший замглавы Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь задержан 10 июня в московском аэропорту Внуково. Об этом в комментарии "Газете.Ru" заявила его помощница Инга Шленская.

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По ее словам, Митволя задержали сотрудники ФСБ Красноярского края.

"Когда он собирался на запланированный отдых в Турцию с семьей. Правоохранительные органы проводят проверку по факту выполнения проектных работ АО "Красноярский ТИСИЗ" в рамках заключенного госконтракта. Митволь Олег Львович находится во взаимодействии с правоохранительными органами", – передала она слова адвоката экс-чиновника.

В разговоре с РИА "Новости" Шленская заявила, что ему "никаких обвинений предъявлено не было".

"Просто беседа... Пока все проходит в поле беседы", - добавила она.

Ранее источник агентства заявил, что экс-чиновника задержали еще 8 июня. Мать задержанного Олега Митволя считает, что ее сын не совершает тех преступлений, в которых его подозревают, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

"У него не было необходимости воровать. У него было много бизнеса", - процитировал собеседник телеканала слова матери Митволя.

Бывшего замглавы Росприроднадзора подозревают в хищении порядка 900 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Олегу Митволю грозит 10 лет колонии.

В красноярском суде сообщили, что Олегу Митволю избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 июля 2022 года, пишет ТАСС.

В Красноярске решили построить метрополитен еще в 1960-е годы. Но началась стройка лишь в 1995-м и велась до 2009 года. В 2018-м власти региона захотели актуализировать проект, пишет РИА "Новости". Тогда же был выделен 1 млрд руб. из федерального бюджета. Эти деньги направили на корректировку проекта первой линии метрополитена, отмечает "Интерфакс". Следствие полагает, что Олег Митволь реализовал мошенническую схему. В 2019 году красноярское Краевое транспортное управление заключило контракт с АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" ("Красноярский ТИСИЗ").

С 2018 года Митволь был председателем совета директоров треста. "Красноярский ТИСИЗ" должен был комплексно изучить природные условия строительства и факторы техногенного воздействия на территорию объектов. За свою работу организация получила 954 млн руб. Правоохранители считают, что компания Митволя выполнила лишь часть работ. В 2019 году стоимость строительства первой очереди оценивалась уже в 64 млрд руб. В 2021 году "Красноярский ТИСИЗ" потребовал у транспортного управления области доплатить 152,9 млн руб. за "дополнительные изыскания". После этого начались суды, в феврале этого года следствие назначило судебно-строительную экспертизу. Сегодня, 10 июня, она должна была быть завершена. Предполагается, что ее огласят 22 июня, пишет Telegram-канал Mash.

После начала спецоперации на Украине Митволь заявил, что строительство не остановится. Единственное, что волновало в этой ситуации его компанию – это "цены на строительные материалы".

"Строительство рассчитано на российскую технику. Отделка – вся отечественная. В Москве станции метро строили и в 1943-м, и 1944 году, когда шла Великая Отечественная война", – цитировал бизнесмена ТАСС.

Строительство красноярского метрополитена предполагает два этапа. На первом планируется построить шесть станций и охватить участок от Октябрьского района до исторического центра города ("Стрелка"). На втором – должны быть достроены еще три станции – от центра города до парка 400-летия Красноярска в Советском районе. Общая длина линии составит 12,65 км. В феврале этого года красноярские власти решили взять федеральный инфраструктурный кредит в 89 млрд руб., отмечал ТАСС.

Ранее сообщалось, что проект метро будет реализован до 2025 года. Об этом, в частности, говорил вице-премьер России Марат Хуснуллин в июле 2021 года.

"На сегодня проект еще не доработан, я дал поручение в течение двух недель представить новое техзадание, которое предполагает уменьшение стоимости строительства", – подчеркнул он.

По его мнению, строительство подземки "при слаженной работе" можно закончить и раньше – до 2024 года. В "Красноярском ТИСИЗЕ" сообщили, что после задержания Митволя проектировка схемы метрополитена продолжится, пишет ТАСС со ссылкой на министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова.