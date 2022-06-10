Полицейские выявили серию нападений на столичные аптеки. Об этом в пятницу, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ВАО.

Фото: moscow-live moscow-live

По данным ведомства, одно из нападений произошло на Русаковской улице. Вечером 9 июня неизвестный в черной маске, угрожая сотруднику ножом, похитил из кассы 500 рублей и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

В тот же день аналогичный случай произошел на Большой Черкизовской улице. Еще один мужчина в маске угрожал холодным оружием фармацевту и забрал 16 тысяч рублей из кассового аппарата. Кроме того, он забрал наличные и из сейфа, находившегося рядом.

Сумма материального ущерба составил 20 тысяч рублей.