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1 час назад

Полицейские выявили серию нападений на столичные аптеки

Вечерняя Москва

Полицейские выявили серию нападений на столичные аптеки. Об этом в пятницу, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ВАО.

Полицейские выявили серию нападений на столичные аптеки
Фото:  moscow-live moscow-live

По данным ведомства, одно из нападений произошло на Русаковской улице. Вечером 9 июня неизвестный в черной маске, угрожая сотруднику ножом, похитил из кассы 500 рублей и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

В тот же день аналогичный случай произошел на Большой Черкизовской улице. Еще один мужчина в маске угрожал холодным оружием фармацевту и забрал 16 тысяч рублей из кассового аппарата. Кроме того, он забрал наличные и из сейфа, находившегося рядом.

Сумма материального ущерба составил 20 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что пьяный пассажир ударил водителя и разбил стекло автобуса в центре Москвы.

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