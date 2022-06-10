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51 минуту назад

Блогера Дину Саеву обвинили в многомиллионной краже

Вечерняя Москва

Блогера Дину Саеву и ее директора обвинили в краже более 40 миллионов рублей. Об этом стало известно в пятницу, 10 июня.

Блогера Дину Саеву обвинили в многомиллионной краже
Фото: vk/senoritasaevavk/senoritasaeva

По данным Telegram-канала Mash, заявительница говорит, что они украли деньги, предназначенные для розыгрыша призов за подписку в социальных сетях Саевой. Девушка рассказала, что она помогает с организацией таких интернет-конкурсов, и в прошлом году связалась с блогером и ее директором, чтобы создать общий проект. Однако в тот раз что-то пошло не так.

Спустя время директор Саевой предложил сделать розыгрыш в аккаунте Дины в социальной сети. Организатор согласилась и стала разрабатывать концепцию, но каждый раз все срывалось «из-за того, что звезда не в духе». Вскоре помощник написал спонсорам, чтобы те быстрее перечислили деньги. И вскоре после этого оба перестали выходить на связь.

В полиции приняли заявление девушки, по данному факту начата проверка.

8 июня суд продлил арест обвиняемому в каперстве блогеру Хизри Запирову.

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