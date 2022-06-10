Мертвых животных обнаружили у усадьбы Братцево в Москве

Трупы домашних животных обнаружили в водоеме у усадьбы Братцево на северо-западе Москвы . В полицию обратилась девушка, сообщил РИА Новости источник.

Позднее информацию подтвердили в столичном главке МВД. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее специалисты Мосводостока проверили реку Чермянку в столичном районе Бибирево и не обнаружили в ней загрязняющих веществ, а также посторонних запахов. Видео, в которых воду реки покрывает пена, появились ранее в СМИ и социальных сетях.