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1 час назад

Мертвых животных обнаружили в водоеме у усадьбы Братцево в Москве

Москва24иещё 1

Трупы домашних животных обнаружили в водоеме у усадьбы Братцево на северо-западе Москвы. В полицию обратилась девушка, сообщил РИА Новости источник.

Мертвых животных обнаружили у усадьбы Братцево в Москве
Фото: телеграм-канал "Москва 24"телеграм-канал "Москва 24"

"Прибывшие на место сотрудники полиции насчитали 15 трупов", – рассказал источник.

Позднее информацию подтвердили в столичном главке МВД. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее специалисты Мосводостока проверили реку Чермянку в столичном районе Бибирево и не обнаружили в ней загрязняющих веществ, а также посторонних запахов. Видео, в которых воду реки покрывает пена, появились ранее в СМИ и социальных сетях.

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