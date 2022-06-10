Автобус загорелся в Петербурге

Рейсовый автобус загорелся на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге неподалеку от железнодорожной станции Проспект Славы. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», по предварительной информации, пострадавших нет.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что опасности для окружающих нет. По информации Readovka, возгорание началось в моторном отсеке, откуда огонь распространился на весь салон. Причины происшествия уточняются.

Напомним, что утром 10 июня в Ростове-на-Дону дотла сгорел пассажирский автобус. Инцидент произошел на улице Шеболдаева возле дома №59. Пассажиры и водитель успели самостоятельно покинуть горящий автобус.