В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
46 минут назад

В России ликвидируют признанный экстремистским татарский центр

Lenta.ru

Верховный суд Татарстана постановил ликвидировать Всетатарский общественный центр (ВТОЦ признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом со ссылкой на представителя суда в пятницу, 10 июня, сообщает РИА Новости.

В России ликвидируют признанный экстремистским татарский центр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский Минюст приостановил деятельность центра в октябре 2021 года в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Ликвидации организации требовала ранее прокуратура Татарстана. По мнению надзорного ведомства, деятельность ВТОЦ носит экстремистский характер и движение должно быть ликвидировано в рамках федерального закона о противодействии экстремизму.

Отмечалось, что факты противозаконной деятельности ВТОЦ устанавливались и фиксировались последние нескольких лет. В частности, речь шла о распространении в открытых источниках информации, направленной на возбуждение конфликтов на языковой почве.

В интересах организации члены президиума, по данным прокуратуры, проводят публичные мероприятия, которые используются в качестве площадки для распространения экстремистской идеологии. Экстремистский характер деятельности ВТОЦ также отражен и в их уставе.

В марте Минюст России внес в перечень экстремистских организаций межрегиональное объединение «Мужское государство» (запрещенное Нижегородским областным судом и признанное экстремистской организацией).

Происшествия,Минюст России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители