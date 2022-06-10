Подозреваемый в хищении 40 млн рублей в поддельном обменном пункте в Москве задержан. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Задержанным оказался 30-летний Магомед Хамхоев. Его поймали в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.

Напомним, 8 июня стало известно о похищении 40 млн рублей в одном из обменных пунктов в Северном Тушине. Кассир взял деньги, чтобы обменять на валюту и скрылся с ними через окно.

В последствии выяснилось, что обменник оказался поддельным. На самом деле на этом месте должен располагаться автоломбард.

Пострадавшие - Антон Муравьев и некий Георгий, который должен был помочь Муравьеву обменять крупную сумму денег. Сам же Муравьев хотел заработать на обмене валют, для чего занял крупную сумму у брата-бизнесмена.