Промышлявшая в России банда украинцев пойдет под суд

Банду украинцев, промышлявших в России и Донецкой народной республике (ДНР), осудят за похищение и попытку убийства — по уголовному делу, переданному в суд, проходят 11 фигурантов, которым вменяется несколько преступлений по разным статьям УК РФ. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 10 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Иван Водопьянов / Коммерсантъ

По данным ведомства, с апреля 2014 по октябрь 2019 года украинцы Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский организовали в Киеве преступное сообщество. В прошлом указанные лица были причастны к деятельности Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины. Со временем банда разрослась до 11 активных участников. Фигуранты планировали похищение россиян с последующим перемещением на Украину, чтобы завладеть их имуществом. Также в их планах была организация и совершение убийств и других тяжких преступлений.

Преступники в 2020 году в Челябинске похитили коммерсанта и вывезли его в Орловскую, а затем и в Калужскую область. Мужчину похитили с целью завладеть его криптокошельками: добычей преступников стала криптовалюта на сумму более 50 миллионов рублей.