На севере Италии пропал вертолет с пассажирами

Вертолет пропал без вести на севере Италии. На борту находилось семь человек. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на газету The Washington Post.

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Как сообщают турецкие СМИ, вертолет вылетел из города Лукка 10 июня в направлении Тревизо. Однако недалеко от Модены но пропал с радаров. В настоящее время идут его поиски. Судно принадлежит итальянской компании по производству средств гигиены и бытовой химии.

На борту вертолета находилось семь человек, в том числе четверо граждан Турции. Личности пассажиров не раскрываются, однако стало известно, что среди них есть сотрудники турецкой компании Eczacibasi, которые прибыли в Италию для участия в торговой ярмарке.