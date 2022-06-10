На севере Италии пропал вертолет с пассажирами

Вертолет пропал без вести на севере Италии. На борту находилось семь человек. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на газету The Washington Post.
Как сообщают турецкие СМИ, вертолет вылетел из города Лукка 10 июня в направлении Тревизо. Однако недалеко от Модены но пропал с радаров. В настоящее время идут его поиски. Судно принадлежит итальянской компании по производству средств гигиены и бытовой химии.
На борту вертолета находилось семь человек, в том числе четверо граждан Турции. Личности пассажиров не раскрываются, однако стало известно, что среди них есть сотрудники турецкой компании Eczacibasi, которые прибыли в Италию для участия в торговой ярмарке.
Напомним, в мае самолет пропал с радаров на северо-западе Непала. Судно принадлежало местной авиакомпании Tara Air. На его борту находились 19 пассажиров (граждане Непала, Индии и Германии) и три члена экипажа. Самолет вылетел из аэропорта города Покхара и пропал спустя несколько минут. Позднее обломки самолета были найдены на северо-западе страны. На месте крушения обнаружили тела 14 погибших.