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1 час назад

Суд отправил в колонию общего режима блогера Андрея Пыжа

Вечерняя Москва

Вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении 37-летнего блогера Андрея Пыжа. Об этом в пятницу, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ФСБ по Москве и Московской области.

Суд отправил в колонию общего режима блогера Андрея Пыжа
Фото: Пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской областиПресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области

Гражданин РФ и Украины признан виновным по статье «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну». Преступник собирался направить полученным им секретные данные на Украину. В связи с этим ему назначено пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В ходе работ сотрудники ведомства выяснили, что Пыж через своего пособника получил материалы о конструктивных особенностях охраняемых режимных объектов столицы, а также технических средствах городской инфраструктуры, составляющих государственную тайну с грифом «секретно». При получении данных сотрудники ФСБ провели задержание злоумышленника.

Напомним, что еще в прошлом году Мосгорсуд приговорил к пяти годам лишения свободы 37-летнего блогера, однако в тот момент приговор в законную силу не вступил.

Происшествия,Мосгорсуд,ФСБ,
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