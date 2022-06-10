В подмосковном Долгопрудном сотрудники Госавтоинспекции и очевидцы оказали помощь потерявшей сознание автомобилистке. Соответствующее видео публикует ГУ МВД России по Московской области.
Автомобиль, за рулем которого находилась женщина в бессознательном состоянии, двигался по встречной полосе. Один из участников дорожного движения во избежание аварии стал сигналить и попросить, чтобы под машину положили домкрат.
«Вместе с очевидцами полицейские остановили потерявшую управление машину, подставив под колесо домкрат. Двери автомобиля оставались заблокированы. Инспекторы ДПС вызвали на место происшествия скорую помощь. В этот момент гражданка начала приходить в себя и непроизвольно нажала на педаль газа. Машина сорвалась с домкрата и стала выезжать на трассу. Младший лейтенант полиции Сергей Колесников, оперативно оценив сложившуюся обстановку, разбил стекло задней двери иномарки, проник в салон и заглушил двигатель», – говорится в сообщении правоохранительного ведомства.
Правоохранители и прохожие оказали первую помощь автоледи, а затем ее передали прибывшим на место инцидента медикам.