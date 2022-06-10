«Вместе с очевидцами полицейские остановили потерявшую управление машину, подставив под колесо домкрат. Двери автомобиля оставались заблокированы. Инспекторы ДПС вызвали на место происшествия скорую помощь. В этот момент гражданка начала приходить в себя и непроизвольно нажала на педаль газа. Машина сорвалась с домкрата и стала выезжать на трассу. Младший лейтенант полиции Сергей Колесников, оперативно оценив сложившуюся обстановку, разбил стекло задней двери иномарки, проник в салон и заглушил двигатель», – говорится в сообщении правоохранительного ведомства.