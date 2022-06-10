Появились подробности ареста Олега Митволя

Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь задержан по делу о хищении более 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. Суд арестовал его на один месяц и 17 дней, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

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"Сегодня избрали меру пресечения - заключение под стражу на один месяц и 17 дней. Подозревается в хищении более 900 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В суде уточнили, что его арестовали по статье УК РФ в мошенничестве в особо крупном размере.

Олег Митволь - председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий, который в 2019 году выиграл конкурс на корректировку проектно-сметной документации первой линии красноярского метро. Митволь является бывшим заместителем руководителя Росприроднадзора (с 2004 по 2009 год) и экс-префектом Северного административного округа Москвы (с июля 2009 по октябрь 2010 года).