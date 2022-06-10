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22 минуты назад

Старинная усадьба сгорела в центре Иркутска: видео

Александр Кузьмин

В центре Иркутска сгорела усадьба, являвшаяся памятником архитектуры. Снятые очевидцами кадры пожара появились в распоряжении телеканала «Москва 24».

Особняк, расположенный на улице Лапина, был построен в 1870 году и был внесен в реестр объектов культурного наследия.

По данным регионального ГУ МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

«Неэксплуатируемый двухэтажный деревянный дом, площадь примерно 200 квадратных метров. На месте 3 единицы техники и 13 человек. Угрозы нет. Пострадавших нет. Локализация пожара в 20:19 на площади 195 квадратных метров», – уточняется в Telegram-канале ведомства.

Известно также, что усадьба горела второй раз за полгода. Однако в прошлый раз последствия возгорания не были такими серьезными.

Происшествия,Пожары,Видео,
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