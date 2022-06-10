Старинная усадьба сгорела в центре Иркутска: видео

В центре Иркутска сгорела усадьба, являвшаяся памятником архитектуры. Снятые очевидцами кадры пожара появились в распоряжении телеканала «Москва 24».

Особняк, расположенный на улице Лапина, был построен в 1870 году и был внесен в реестр объектов культурного наследия.

По данным регионального ГУ МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

«Неэксплуатируемый двухэтажный деревянный дом, площадь примерно 200 квадратных метров. На месте 3 единицы техники и 13 человек. Угрозы нет. Пострадавших нет. Локализация пожара в 20:19 на площади 195 квадратных метров», – уточняется в Telegram-канале ведомства.