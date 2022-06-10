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1 час назад

Опубликовано видео с места ДТП с Mercedes Вали Карнавал

Александр Кузьмин

Автомобиль блогера Вали Карнавал попал в аварию с электробусом в Москве. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший кадры с места ДТП.

Инцидент с розовым внедорожником Mercedes произошел накануне в центре столицы. По словам 20-летней знаменитости, ее машина стояла на аварийке в тот момент, когда в нее въехал автобус и снес зеркало. Самой девушки в салоне иномарки не было, там находились водитель и менеджер.

Происшествие обошлось без пострадавших. Валя Карнавал также заявила, что не стала оформлять ДТП, поскольку отремонтирует все за свой счет.

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