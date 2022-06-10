На Байкале произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4 произошло утром в пятницу в акватории озера Байкал. В населенных пунктах Иркутской области и Бурятии ощущались толчки от 2 до 4 баллов, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Толчки зарегистрированы как минимум в 45 населенных пунктах.

"Тырган, Еланцы, Петрова, Попова, Эрхирик, Новый Энхэлук - 3-4 балла; Улан-Удэ, Нижний Саянтуй - 3 балла; Иркутск - 2 балла", - указано на сайте.

Землетрясение произошло в том же районе, где 8 июня зарегистрировали сейсмособытие магнитудой 5,2. Мощный толчок был в 103 км к востоку от Иркутска. Сила в эпицентре составила 8,4 балла. В Иркутске ощущалось до 5 баллов. Разрушений не зафиксировано, жертв нет.

По данным ГУ МЧС по Бурятии, нынешнее сейсмособытие произошло в 06:36 (01:36 мск) в акватории Байкала. Позже, в 08:15 (03:15 мск), было зарегистрировано еще одно землетрясение на севере республики - в Баунтовском эвенкийском районе в удаленной горной местности в 52 км юго-восточнее населенного пункта Северомуйск. "Магнитуда уточняется. Толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - добавили в ведомстве.