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34 минуты назад

Российский турист утонул в Турции

Свободная пресса

Турист из России погиб на юге Турции.

Российский турист утонул в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подтверждаем кончину российского туриста в результате утопления», - сообщили в российском диппредставительстве.

Как сообщает МК, несчастный случай произошел на пляже одного из отелей курортной зоны Манавгат. Пострадавший россиянин был доставлен в ближайшее медучреждение бригадой скорой помощи. Однако, несмотря на предпринятые усилия врачей, скончался, не приходя в сознание.

В настоящее время генеральное консульство РФ совместно со страховой компанией занимается вопросами репатриации.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что 6 июня на озере в Богородском городском округе Подмосковья девочка упала в воду с матраца и утонула.

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