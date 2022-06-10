Российский турист утонул в Турции

«Подтверждаем кончину российского туриста в результате утопления», - сообщили в российском диппредставительстве.
Как сообщает МК, несчастный случай произошел на пляже одного из отелей курортной зоны Манавгат. Пострадавший россиянин был доставлен в ближайшее медучреждение бригадой скорой помощи. Однако, несмотря на предпринятые усилия врачей, скончался, не приходя в сознание.
В настоящее время генеральное консульство РФ совместно со страховой компанией занимается вопросами репатриации.
Ранее «Свободная пресса» писала о том, что 6 июня на озере в Богородском городском округе Подмосковья девочка упала в воду с матраца и утонула.