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26 минут назад

Два человека упали в шоколадный бак на фабрике Mars

Елена Прошина

Два человека упали в бак для хранения шоколадных масс на заводе Mars в США. На данный момент на фабрике продолжается операция по их спасению, передает ABC 27.

Два человека упали в шоколадный бак на фабрике Mars
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным портала, находящиеся в емкости люди при падении не получили никаких травм и сейчас чувствуют себя нормально. Прибывшие на фабрику в Элизабеттауне спасатели пытаются прорезать в баке отверстие, чтобы помочь им выбраться оттуда.

В компании-владельце завода Mars подчеркнули, что ситуация находится под контролем, основное внимание «уделяется поддержке аварийных бригад на месте».

Mars принадлежат такие бренды, как Bounty, Milky Way, Snickers, Twix, M&M’s, и другие. Также компания выпускает корма для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin и Sheba.

В начале марта сообщалось, что Mars принял решение о прекращении инвестиций в бизнес в России, а также импорт и экспорт своей продукции на территорию РФ.

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