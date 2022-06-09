Два человека упали в шоколадный бак на фабрике Mars

Два человека упали в бак для хранения шоколадных масс на заводе Mars в США. На данный момент на фабрике продолжается операция по их спасению, передает ABC 27.

По данным портала, находящиеся в емкости люди при падении не получили никаких травм и сейчас чувствуют себя нормально. Прибывшие на фабрику в Элизабеттауне спасатели пытаются прорезать в баке отверстие, чтобы помочь им выбраться оттуда.

В компании-владельце завода Mars подчеркнули, что ситуация находится под контролем, основное внимание «уделяется поддержке аварийных бригад на месте».

Mars принадлежат такие бренды, как Bounty, Milky Way, Snickers, Twix, M&M’s, и другие. Также компания выпускает корма для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin и Sheba.