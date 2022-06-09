СК опроверг информацию о возгорании шасси самолета в аэропорту Сочи

Задымление задней стойки шасси самолета произошло в аэропорту Сочи , возгорания не было, и эвакуация пассажиров не потребовалась. Об этом заявили РИА "Новости" в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ .

"По предварительным данным следствия, сегодня, в 19.23 при посадке в аэропорту Сочи воздушного судна, следовавшего рейсом Казань-Сочи, произошло задымление задней стойки шасси без его возгорания", - заявили в ведомстве, добавляя, что "посадка прошла в штатном режиме, и эвакуация пассажиров не производилась".

Сейчас проводится доследственная проверка инцидента, выясняются обстоятельства произошедшего. В пресс-службе аэропорта ранее заявили о возгорании левой стойки шасси, которое было оперативно потушено, при этом прием и выпуск самолетов продолжился в штатном режиме с использованием второй полосы. Источник ТАСС в авиационной сфере рассказал, что из загоревшегося самолета эвакуировали более 190 человек.