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9 минут назад

СК опроверг информацию о возгорании шасси самолета в аэропорту Сочи

Газета.Ru

Задымление задней стойки шасси самолета произошло в аэропорту Сочи, возгорания не было, и эвакуация пассажиров не потребовалась. Об этом заявили РИА "Новости" в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

СК опроверг информацию о возгорании шасси самолета в аэропорту Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительным данным следствия, сегодня, в 19.23 при посадке в аэропорту Сочи воздушного судна, следовавшего рейсом Казань-Сочи, произошло задымление задней стойки шасси без его возгорания", - заявили в ведомстве, добавляя, что "посадка прошла в штатном режиме, и эвакуация пассажиров не производилась".

Сейчас проводится доследственная проверка инцидента, выясняются обстоятельства произошедшего. В пресс-службе аэропорта ранее заявили о возгорании левой стойки шасси, которое было оперативно потушено, при этом прием и выпуск самолетов продолжился в штатном режиме с использованием второй полосы. Источник ТАСС в авиационной сфере рассказал, что из загоревшегося самолета эвакуировали более 190 человек.

Происшествия,Следственный комитет,
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