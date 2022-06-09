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18 минут назад

ЧП произошло с самолетом при посадке в Сочи

Вероника Полынина

У самолета, летевшего из Казани в Сочи, загорелось шасси при посадке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

ЧП произошло с самолетом при посадке в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Частичное возгорание левого шасси [самолета], следовавшего рейсом Казань - Сочи. Пострадавших нет», - сказал источник.

По его словам, покрышки левой стойки шасси задымились, а затем загорелись во время пробега самолета по полосе. На борту находился 191 человек, все они были успешно эвакуированы.

В пресс-службе аэропорта Сочи подтвердили инцидент, заявив, что с возгоранием удалось быстро справиться. Пострадавший самолет принадлежал авиакомпании Nordwind.

«Благодаря слаженной работе всех служб аэропорта, возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет. Аэропорт прием и выпуск самолетов ведет в штатном режиме с использованием второй полосы», - рассказал представитель пресс-службы.

В настоящий момент ведется замена шасси самолета.

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