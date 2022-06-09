ЧП произошло с самолетом при посадке в Сочи

У самолета, летевшего из Казани в Сочи , загорелось шасси при посадке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, покрышки левой стойки шасси задымились, а затем загорелись во время пробега самолета по полосе. На борту находился 191 человек, все они были успешно эвакуированы.