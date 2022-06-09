ЧП произошло с самолетом при посадке в Сочи

У самолета, летевшего из Казани в Сочи, загорелось шасси при посадке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Частичное возгорание левого шасси [самолета], следовавшего рейсом Казань - Сочи. Пострадавших нет», - сказал источник.
По его словам, покрышки левой стойки шасси задымились, а затем загорелись во время пробега самолета по полосе. На борту находился 191 человек, все они были успешно эвакуированы.
В пресс-службе аэропорта Сочи подтвердили инцидент, заявив, что с возгоранием удалось быстро справиться. Пострадавший самолет принадлежал авиакомпании Nordwind.
«Благодаря слаженной работе всех служб аэропорта, возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет. Аэропорт прием и выпуск самолетов ведет в штатном режиме с использованием второй полосы», - рассказал представитель пресс-службы.
В настоящий момент ведется замена шасси самолета.