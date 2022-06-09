Мужчина открыл стрельбу в храме Петербурга

Петербуржец открыл стрельбу в храме на Пискаревском проспекте

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Житель Санкт-Петербурга устроил в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте стрельбу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, на момент инцидента внутри храма находились два человека. При этом стрелявший оказался единственным пострадавшим. Его госпитализировали.

«РЕН ТВ» очевидцы сообщили, что мужчина зашел в храм и достал травматическое оружие перед алтарем.

В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии отметили, что петербужец 1991 года рождения выстрелил себе в голову. От полученных ранений он скончался.