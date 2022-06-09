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24 минуты назад

Шасси загорелось при посадке у самолета, следовавшего рейсом Казань - Сочи

ТАССиещё 1

Возгорание шасси произошло при посадке самолета, прибывшего из Казани в Сочи, сообщил ТАСС в четверг источник в авиационной сфере.

ЧП произошло с самолетом при посадке в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Частичное возгорание левого шасси [самолета], следовавшего рейсом Казань - Сочи. Пострадавших нет", - сказал собеседник.

По его словам, из самолета эвакуировали свыше 190 человек.

В пресс-службе аэропорта Сочи сообщили, что возгорание шасси уже потушено, пострадавших в ЧП нет. Несмотря на инцидент, аэропорт работает в штатном режиме.

"Во время посадки у пассажирского самолета авиакомпании Nordwind, следовавшего из Казани, произошло частичное возгорание левого шасси. Благодаря слаженной работе всех служб аэропорта, возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет. Аэропорт прием и выпуск самолетов ведет в штатном режиме с использованием второй полосы", - говорится в сообщении.

Источник ТАСС в аэропорту уточнил, что во время пробега самолета по полосе произошло задымление покрышек левой стойки шасси, за этим последовало воспламенение. Сейчас идет работа по замене шасси.

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