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49 минут назад

Таксист изнасиловал 20-летнюю девушку и залил её тело бетоном в Саратове

News.ru

Таксист изнасиловал 20-летнюю девушку и залили её тело бетоном в Заводском районе Саратова, сообщает KP.RU. Мужчину задержали, и он рассказал, как совершил преступление.

Таксист изнасиловал 20-летнюю девушку и залил ее тело бетоном в Саратове
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

6 июня 45-летний таксист — по некоторым данным, уроженец Дагестана — заметил девушку на улице Чернышевского и предложил покататься. Она согласилась, тогда подозреваемый вывез её в ГСК «Юбилей», в гараж своей сожительницы. Он изнасиловал девушку и забил её до смерти руками и металлическим предметом.

Назавтра мужчина вернулся, выкопал в подвале гаража яму, скинул туда тело убитой и залил цементом.

Девушку искали 6 июня, её подруга публиковала просьбу помочь с поисками в местном паблике.

14 февраля сообщалось, что суд в Брянской области рассмотрит дело депутата, подозреваемого в половом сношении с малолетними и несовершеннолетними девочками, а также в вовлечении их в занятие проституцией. По данным следствия, обвиняемый вcтупал в половую связь с испытывавшими материальные трудности девочками и платил им за это.

9 января суд в Саратове приговорил к шести годам тюрьмы экс-полицейского, который изнасиловал и избил 18-летнюю девушку на своём рабочем месте по просьбе знакомого. Он совершил преступление из-за конфликта потерпевшей с женой его товарища.

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