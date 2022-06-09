Таксист изнасиловал 20-летнюю девушку и залил ее тело бетоном в Саратове

Таксист изнасиловал 20-летнюю девушку и залили её тело бетоном в Заводском районе Саратова, сообщает KP.RU. Мужчину задержали, и он рассказал, как совершил преступление.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

6 июня 45-летний таксист — по некоторым данным, уроженец Дагестана — заметил девушку на улице Чернышевского и предложил покататься. Она согласилась, тогда подозреваемый вывез её в ГСК «Юбилей», в гараж своей сожительницы. Он изнасиловал девушку и забил её до смерти руками и металлическим предметом.

Назавтра мужчина вернулся, выкопал в подвале гаража яму, скинул туда тело убитой и залил цементом.

Девушку искали 6 июня, её подруга публиковала просьбу помочь с поисками в местном паблике.

14 февраля сообщалось, что суд в Брянской области рассмотрит дело депутата, подозреваемого в половом сношении с малолетними и несовершеннолетними девочками, а также в вовлечении их в занятие проституцией. По данным следствия, обвиняемый вcтупал в половую связь с испытывавшими материальные трудности девочками и платил им за это.