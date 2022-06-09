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46 минут назад

В Москве у метро "Парк Победы" обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство

ТАССиещё 5

Предмет, похожий на взрывное устройство, обнаружен на улице недалеко от входа на станцию метро "Парк Победы" в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

Похожий на бомбу предмет нашли у метро «Парк Победы» в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 20 метрах от (входа на) станцию метро "Парк Победы" обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают кинологи, территория вокруг находки оцеплена. Движение по Кутузовскому проспекту не перекрывалось.

"Проверка обнаруженного предмета завершена, им оказался муляж гранаты. Опасности для окружающих он не представляет", - сказал собеседник агентства.

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