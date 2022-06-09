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26 минут назад

В детском лагере в Архангельской области отравились 16 детей

ТАССиещё 1

Находящиеся на отдыхе 16 детей отравились в детском лагере в городе Мирный Архангельской области. Прокуратура области проводит проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Массовое отравление детей произошло в лагере под Архангельском
Фото: ТАССТАСС

"Прокуратурой ЗАТО Мирный проводится проверка по информации об отравлении воспитанников, находящихся на смене в детском оздоровительном лагере "Авангард". В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы губернатора региона, информация о том, что находящиеся на отдыхе в детском лагере в Мирном Архангельской области 16 детей почувствовали недомогание, поступила в региональное министерство здравоохранения в четверг. Семерых детей доставили в Мирнинскую центральную городскую больницу.

"Семь детей доставлены сейчас в Мирнинскую горбольницу, их осмотрели, состояние всех детей удовлетворительное, сейчас медики выполняют лабораторные анализы, диагностику. Это те дети, у которых на данный момент сохраняется небольшая температура, жалобы на боли в животе, диарея. Что касается еще девяти детей, то у них симптомы фактически прошли полностью, поэтому их временно изолировали в самом лагере. Проводим разбирательство по данному факту", - сообщил глава Минздрава региона Александр Герштанский.

Как дополнили в министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области, руководством лагеря совместно с санитарными и надзорными органами организована работа по выяснению причин произошедшего.

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