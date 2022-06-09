Массовое отравление детей произошло в лагере под Архангельском

"Семь детей доставлены сейчас в Мирнинскую горбольницу, их осмотрели, состояние всех детей удовлетворительное, сейчас медики выполняют лабораторные анализы, диагностику. Это те дети, у которых на данный момент сохраняется небольшая температура, жалобы на боли в животе, диарея. Что касается еще девяти детей, то у них симптомы фактически прошли полностью, поэтому их временно изолировали в самом лагере. Проводим разбирательство по данному факту", - сообщил глава Минздрава региона Александр Герштанский.