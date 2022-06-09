Массовое отравление детей произошло в лагере под Архангельском

Находящиеся на отдыхе 16 детей отравились в детском лагере в городе Мирный Архангельской области. Прокуратура области проводит проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Прокуратурой ЗАТО Мирный проводится проверка по информации об отравлении воспитанников, находящихся на смене в детском оздоровительном лагере "Авангард". В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы губернатора региона, информация о том, что находящиеся на отдыхе в детском лагере в Мирном Архангельской области 16 детей почувствовали недомогание, поступила в региональное министерство здравоохранения в четверг. Семерых детей доставили в Мирнинскую центральную городскую больницу.
"Семь детей доставлены сейчас в Мирнинскую горбольницу, их осмотрели, состояние всех детей удовлетворительное, сейчас медики выполняют лабораторные анализы, диагностику. Это те дети, у которых на данный момент сохраняется небольшая температура, жалобы на боли в животе, диарея. Что касается еще девяти детей, то у них симптомы фактически прошли полностью, поэтому их временно изолировали в самом лагере. Проводим разбирательство по данному факту", - сообщил глава Минздрава региона Александр Герштанский.
Как дополнили в министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области, руководством лагеря совместно с санитарными и надзорными органами организована работа по выяснению причин произошедшего.